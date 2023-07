I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia: corruzione, tribunale incrimina quattro alti funzionari - Il Tribunale per i crimini economici di Benadir, la regione di Mogadiscio, ha incriminato per corruzione quattro alti funzionari mentre contro altri è stata avviata una procedura di accertamento. I casi, riferisce "Garowe online", coinvolgono alcuni vertici di importanti dipartimenti governativi, fra i quali il direttore dell'Immigrazione Abdullahi Mohamud Osoble, il vicedirettore degli affari esteri presso il medesimo dipartimento Omar Maallin Noor, il responsabile dei visti esteri Sabir Hassan Abdinur e l'incaricato delle procedure di naturalizzazione, Adan Mohamed Abdi. Sulla base dei documenti prodotti in aula, i quattro imputati sono accusati di corruzione, abuso di potere e appropriazione indebita di fondi pubblici. La Somalia è uno dei Paesi con il più alto livello di corruzione. Dalla sua elezione, a maggio dello scorso anno, il presidente Hassan Sheikh Mohamud si è impegnato a combatterla. La procura aveva lamentato di recente che un certo numero di sospetti avesse approfittato delle lacune di sicurezza esistenti nel sistema e diversi procedimenti penali sono stati aperti. Negli ultimi anni una parte dei finanziamenti internazionali versati in programmi somali sono stati sospesi dopo che è stata accertata un loro dirottamento dovuto a male pratiche. (Res)