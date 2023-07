Clima: Schlein, da governo assenza di visione su processi in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che colpisce del governo "è la totale assenza di visione sui processi che sono già in corso”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein intervenendo all’evento “Giustizia climatica e transizione energetica” avvenuto nella sede del Pd a Roma. “La prima grande questione da ribaltare, a proposito di una normativa su cui spingono le destre italiane ed europee, è quella domanda ‘chi pagherà, chi sta già pagando i costi della non transizione’, che sono enormi dal punto di vista di perdita di competitività”, ha aggiunto. “La politica non se ne è accorta, ma siamo un Paese che ha avuto la capacità nel suo tessuto economico e imprenditoriale di segnare dei punti di eccellenza avanzati a livello europeo e globale”, ha sottolineato la segretaria. “Si è fatto l’esempio dell’economia circolare, ma senza politiche che accompagnino questi processi, soprattutto in un Paese dove il cuore del tessuto produttivo è rappresentato dall’enorme radicamento delle piccole e medie imprese, quelle Pmi spesso da sole fanno fatica a fare investimenti in ricerca e innovazioni utili a ridurre l’impatto negativo sul clima proveniente dalla propria attività”, ha concluso Schlein. (Rin)