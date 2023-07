Autonomia: Calderoli, chi aveva promosso legge oggi è maggiore avversario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è la prima volta che viene proposta l'autonomia differenziata, "l’unica riforma che ha avuto un consenso popolare è stata quella del 2001. A fronte di una mancata iniziativa del passato l’iniziativa l’ho presa io, perché undici regioni hanno richiesto ulteriori forme e condizioni di autonomia". A dirlo è il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, intervenendo nel Consiglio regionale lombardo, in corso oggi a Palazzo Pirelli. Il Ministro si è detto dispiaciuto nel vedere che coloro che avevano promosso la legge e il referendum "oggi sono i maggiori avversari della legge stessa. Ma non posso dimenticare le iniziative prese" ha sottolineato, elencando gli esempi di Gentiloni quando firmò con Zaia del Veneto, Maroni per la Lombardia e Bonaccini per l'Emilia 5 materie. Le prime due materie citate erano istruzione e sanità, "quelle che vengono maggiormente contestate" ha specificato Calderoli, aggiungendo che "nel 2019 il governo Conte accolse la richiesta di Emilia , Vento e Lombardia per un'estensione da 5 in su materie". Il Ministro ha replicato che oggi alcune forze politiche si oppongono completamente, "ma nel contratto di governo Lega-M5S era prevista l'attuazione dell'autonomia differenziata a partire da una rapida approvazione delle intese già sottoscritte. Tutti possono cambiare idea ma io non la cambio" perché "quelle 11 Regioni corrispondono al 74 per cento della popolazione" ha concluso. (Rem)