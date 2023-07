G20: conclusa a Goa riunione gruppo di lavoro su transizione energetica, domani ministeriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quarta e ultima riunione del gruppo di lavoro del G20 sulla transizione energetica sotto la presidenza dell’India si è conclusa ieri nello Stato di Goa dopo due giorni di discussioni incentrate sulle sfide del cambiamento climatico, della sostenibilità, della sicurezza energetica, dell’equo accesso all’energia. L’incontro ha evidenziato la necessità urgente di azioni concrete, collaborative e verificabili per accelerare la transizione energetica in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Lo riferisce un comunicato del ministero dell’Elettricità indiano, precisando che sono intervenuti 115 delegati degli Stati membri e dei Paesi invitati. I risultati dei lavori saranno presentati durante la riunione ministeriale, in programma domani, 22 luglio, per essere utilizzati nel comunicato finale. Saranno presentanti anche 13 studi globali, di cui otto già pubblicati e cinque di prossima pubblicazione. (segue) (Inn)