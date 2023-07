Scozia: parlamentari chiedono maggiore presenza militare per possibili minacce da Artico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione per gli Affari scozzesi ha dichiarato che il Regno Unito dovrebbe rivalutare la sua presenza militare in Scozia e ha chiesto chiarezza su come questa potrebbe essere aumentata in caso di future minacce nell'Artico e nel corridoio strategico tra il Paese, la Groenlandia e l’Islanda. Oltre a una crescente presenza russa, sta mostrando maggiore interesse per la politica artica anche la Cina, e i cambiamenti climatici stanno portando all'apertura di nuove rotte commerciali in quest’area. Dopo aver condotto un'indagine sulla difesa in Scozia, lo Human Security Centre ha riferito che l'aeronautica militare britannica (Raf) ha pochi jet da pattugliamento marittimo per poter garantire una presenza costante. Per questo, i parlamentari hanno osservato che le minacce provenienti dall'Artico potrebbero richiedere una maggiore presenza militare.(Rel)