- Giappone: inflazione accelera a giugno, più 3,3 per cento su base annua - L'indice dei prezzi al consumo del Giappone ha esibito un'accelerazione a giugno con un incremento dei prezzi del 3,3 per cento su base annua, secondo i dati pubblicati oggi dal governo di quel Paese. L'indice dell'inflazione di fondo, che non tiene conto dei prezzi degli alimenti freschi, si è mantenuto sopra il livello obiettivo del 2 per cento fissato dalla Banca del Giappone (Boj) per il 15mo mese consecutivo. L'accelerazione rispetto al tasso di inflazione del 3,2 per cento registrato a maggio riflette in particolare l'aumento dei prezzi di generi alimentari e delle tariffe energetiche. (segue) (Res)