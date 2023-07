© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pacifico: "Nikkei" Usa usufruiranno di basi militari a Papua per 15 anni - Gli Stati Uniti otterranno l'accesso a sei siti militari sul territorio di Papua Nuova Guinea per un periodo di 15 anni, nell'ambito dell'accordo difensivo recentemente siglato dai due Paesi, al centro di una visita imminente del segretario della Difesa statunitense Lloyd Austin. Lo anticipa il quotidiano "Nikkei". Il dipartimento della Difesa Usa ha annunciato questa settimana che Austin visiterà Papua Nuova Guinea e l'Australia alla fine di luglio. La visita servirà a discutere "i prossimi passi" per l'attuazione dell'accordo difensivo siglato da Stati Uniti e Papua lo scorso maggio, come anticipato in una nota dal Pentagono. "Nikkei" ha ottenuto una copia del testo completo dell'accordo, che dovrebbe essere divulgato dopo la ratifica da parte del parlamento del Paese insulare, attesa nel mese di agosto. Il testo ottenuto dal quotidiano afferma che l'obiettivo dell'accordo tra i due Paesi è di "rafforzare ulteriormente la relazione difensiva e far fronte alle comuni sfide di sicurezza", e che l'accordo ha una validità di 15 anni, prorogabili automaticamente in assenza di obiezioni da parte dei firmatari. Stando alle anticipazioni, le forze armate statunitensi otterranno l'accesso a diversi siti militari, inclusa la Base navale di Lombrum, strategicamente collocata nell'Oceano Pacifico e sito di un'aspra battaglia tra le forze statunitensi e giapponesi durante la Seconda guerra mondiale. (segue) (Res)