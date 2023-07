© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan-Ucraina: Kuleba ricevuto da Sharif, colloquio su conflitto e temi bilaterali - Il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, conclude oggi la sua visita di due giorni a Islamabad (20 e 21 luglio), dove ha incontrato l’omologo del Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari, e il primo ministro, Shehbaz Sharif. Il premier pachistano, riferisce un comunicato del suo ufficio, ha ricevuto il ministro ucraino ieri. Quest’ultimo lo ha informato sull’attuale situazione in Ucraina, ricordando che i due Paesi hanno relazioni cordiali e cooperative e l’obiettivo comune di contribuire alla pace globale e alla stabilità regionale. Sharif ha osservato che il conflitto in corso ha avuto un impatto globale significativo che ha danneggiato le economie di molti Paesi. È stata anche evidenziata la necessità di una soluzione negoziata e diplomatica in linea con la Carta delle Nazioni Unite. I due hanno sottolineato l’amicizia e la cordialità che caratterizza le relazioni bilaterali dalla loro istituzione e hanno convenuto di rafforzarle in diversi settori: commercio, investimenti, difesa, istruzione e cultura. Le parti hanno parlato anche di questioni regionali e globali di comune interesse, tra cui la situazione della sicurezza nelle regioni dell’Asia meridionale e dell’Eurasia. (segue) (Res)