© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filippine: Marcos, governo non coopererà con indagine Cpi su guerra alla droga di Duterte - Il governo delle Filippine continuerà a non cooperare con la Corte penale internazionale (Cpi) nell’inchiesta sull’uccisione di migliaia di persone durante la guerra al narcotraffico dell’ex presidente Rodrigo Duterte. Lo ha dichiarato il nuovo capo dello Stato, Ferdinand Marcos Junior, nel corso di una conferenza stampa. Così come il suo predecessore, Marcos ritiene che la Cpi non abbia giurisdizione sul Paese del sud-est asiatico, che ha ritirato la propria adesione alla corte nel marzo del 2019. “Non coopereremo in alcun modo e in alcuna forma”, ha chiarito il presidente filippino alla stampa. I giudici d’appello della Cpi hanno respinto nei giorni scorsi l’ultimo tentativo di Manila di bloccare le indagini sulle operazioni anti-droga di Duterte, sostenendo ancora una volta che all’epoca in cui i presunti crimini sono stati commessi le Filippine erano ancora firmatarie dello Statuto di Roma. La polizia filippina ha già ammesso di aver ucciso circa 6.200 persone nel quadro di tali operazioni, ma ha negato qualsiasi esecuzione extragiudiziale e qualsiasi insabbiamento. Secondo Marcos, ogni presunto crimine commesso in territorio filippino va perseguito dalla giustizia nazionale. “Continueremo a difendere la sovranità delle Filippine e a opporci alla giurisdizione della Cpi nelle indagini nel nostro Paese”, ha aggiunto il capo dello Stato. (Res)