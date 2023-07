Immobiliare: agenti d'affari ora possono accedere in modo diretto alle planimetrie catastali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’ultima verifica svolta l’undici luglio è disponibile, dai giorni seguenti, sul sito dell’Agenzia delle entrate, attraverso l’area riservata di Entratel, il nuovo servizio che consente anche agli agenti immobiliari di consultare ed estrarre le planimetrie catastali degli immobili. “Fimaa ha perseguito questo obiettivo per 12 anni e finalmente lo ha ottenuto passando alla fine attraverso un iter legislativo. Questo significa anche non intasare gli uffici e restituire agli agenti immobiliari la dignità della professione che svolgono, ma soprattutto significa offrire un servizio in più al cliente", spiega Maurizio Pezzetta, presidente della Federazione italiana mediatori agenti d’affari (Fimaa) Confcommercio Roma. (segue) (Rer)