Immobiliare: agenti d'affari ora possono accedere in modo diretto alle planimetrie catastali (2)

- La Fimaa - spiegano dalla federazione - si è battuta per anni direttamente con l’Agenzia delle entrate, senza ottenere il risultato sperato, per avere questa opportunità che consente agli operatori di offrire un servizio importante ai clienti. La svolta è arrivata con un emendamento proposto dalla Fimaa e accolto nel decreto legge Pnrr e Semplificazioni del 6 novembre 2021, convertito in legge 233 il 29 dicembre 2021. Il testo affidava all’Agenzia delle entrate il compito di aggiornare l’elenco dei soggetti abilitati e, come termine ultimo, fissava il 6 febbraio 2022. Finora la norma aveva ricevuto un’applicazione parziale attraverso un iter macchinoso che non consentiva la consultazione in tempo reale. Fimaa non ha mai smesso di sollecitare la piena attuazione di quanto disposto per legge, attraverso i rapporti continui di collaborazione con i responsabili dell’Agenzia delle entrate e della Sogei incaricati di attivare il servizio attraverso un percorso di modifiche interne lungo e complesso, ma anche solleciti formali inviati al direttore generale Ruffini che, rispondendo a stretto giro alla Fimaa, ha riferito delle problematiche tecniche che erano state affrontate e superate, ma ha anche assunto l’impegno che il servizio sarebbe stato attivato entro la fine di giugno e l’obiettivo temporale è stato in fin dei conti quasi centrato. (segue) (Rer)