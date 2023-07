Immobiliare: agenti d'affari ora possono accedere in modo diretto alle planimetrie catastali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 20 giugno ultimo scorso la Fimaa ha potuto visionare in anteprima la nuova funzionalità illustrata dai dirigenti dell’Agenzia delle entrate e di Sogei (società di information technology del ministero dell’economia e delle finanze) verificando la semplicità e la fruibilità dello strumento reso disponibile. La Fimaa ha testato la procedura nel collegamento digitale riservato dell’undici luglio scorso: un operatore e dirigente della Fimaa ha estratto la prima planimetria ottenuta con questo nuovo servizio. "Dopo anni di diniego e a seguito di un percorso durato un anno e mezzo, dopo l’approvazione della legge che ha introdotto questo servizio, perché l'Agenzia delle Entrate doveva aggiornare tutte le piattaforme principali dedicate ai servizi immobiliari, l'undici luglio scorso abbiamo fatto una prova definitiva che ha dato il via al servizio, con la estrazione della prima planimetria proprio da parte di un operatore dirigente della Fimaa - aggiunge Pezzetta -. Successivamente abbiamo organizzato due webinar molto partecipati, proprio per illustrare agli agenti immobiliari associati a Fimaa e ai colleghi che hanno partecipato anche se non associati, il funzionamento del servizio, come detto semplice ma che ora chiaramente va rodato e perfezionato con il tempo, per ottimizzarlo". (segue) (Rer)