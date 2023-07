Immobiliare: agenti d'affari ora possono accedere in modo diretto alle planimetrie catastali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente - prosegue Pezzetta - ci viene data una giusta dignità professionale, possiamo ritirare le planimetrie e fornirle al cliente che spesso non le ha oppure ne ha di vecchie. Inoltre potremo da subito visionare e verificare che lo stato dei luoghi, intanto, corrisponda alla planimetria catastale depositata, passaggio fondamentale per avviare un'attività professionale corretta e responsabile al servizio dei clienti. Ovviamente è necessaria una delega, che ha una validità di trenta giorni, rilasciata da parte del cliente: con quella possiamo fare la richiesta della planimetria e gli uffici, dopo la dovuta verifica delle autorizzazioni, inviano la planimetria sia al cliente delegante che all'agente immobiliare delegato. Il vantaggio - conclude - è duplice: da un lato un servizio in più per i clienti, dall'altro una maggiore dignità professionale per gli agenti immobiliari, oltre ad una maggiore efficienza e completezza dei servizi prestati”. (Rer)