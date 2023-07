Spagna: Feijoo, Sanchez nega reintroduzione pedaggi autostradali ma Ue l’ha sconfessato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha negato che saranno reintrodotti i pedaggi autostradali dal 2024 ma la Commissione europea lo ha sconfessato. Lo ha detto il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo in un’intervista a “Cadena Cope”. Secondo il capo dell'opposizione si tratta di un comportamento che riflette "infantilismo, mancanza di rigore e immaturità politica". "Se succedesse a me non saprei dove nascondermi", ha detto Feijoo. Ieri, la portavoce economica della Commissione europea, Veerle Nuyts, ha dichiarato in una conferenza stampa che il Pnrr spagnolo "include l'impegno" del governo ad adottare una legge sulla mobilità sostenibile e sul finanziamento dei trasporti e a introdurre un meccanismo di tariffazione stradale a partire dal 2024. Malgrado ciò, oggi il capo dell'esecutivo ha ribadito che la Spagna non introdurrà nuovi pedaggi autostradali nel 2024 e ha assicurato che la possibilità è stata rimossa dall'addendum che si sta negoziando con la Commissione Ue per ricevere le prossime tranche dei fondi del Pnrr. (Spm)