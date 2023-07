Pnrr: Bonelli (Avs), alloggi universitari privi di fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cabina di regia "ha dimostrato ancora una volta la sua inadeguatezza nella gestione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinati agli alloggi studenteschi. La recente notizia dell'Ue che blocca i finanziamenti a causa delle carenze evidenziate nel progetto è un segnale di allarme che il governo italiano non può ignorare. È ora di smettere di disperdere risorse, rischiando di vanificare un miliardo di euro solo in contributi ai privati senza affrontare il reale problema". Lo afferma, in una nota, il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, che prosegue: "È inammissibile che il governo scarichi la propria incompetenza nella gestione del dossier Pnrr sui giovani studenti, cancellando completamente l'obiettivo di 7.500 posti letto nelle case dello studente. Ciò dimostra una mancanza di visione e di gestione che mette a repentaglio il futuro delle nostre studentesse e dei nostri studenti. La quota intermedia, che doveva contribuire a soddisfare le esigenze degli studenti entro una scadenza ragionevole, è stata spostata direttamente alla fine del 2026, insieme ai 60.000 posti previsti entro quella data. Questo significa che la soluzione per affrontare la crisi abitativa degli studenti viene procrastinata indefinitamente. Esortiamo la ministra Bernini a convocare con urgenza una riunione per ripensare insieme il piano di realizzazione degli studentati e garantire che i fondi del Pnrr siano impiegati in modo efficiente ed efficace". (Com)