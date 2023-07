Francia: Urso, auguri a Le Maire riconfermato ministro dell’Economia e delle Finanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "A Bruno Le Maire le mie più calorose congratulazioni per la sua conferma a ministro dell’Economia e delle Finanze del nuovo gabinetto di governo francese. Con Le Maire ci siamo subito intesi sulla necessità di una politica industriale europea, ambiziosa e determinata, e su quello che Italia e Francia possono fare insieme per raggiungere la sovranità tecnologica, governare la transizione verde e digitale e determinare le politiche aerospaziali europee. Ci rivedremo presto a Roma". Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. (Rin)