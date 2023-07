Autonomia: Calderoli, ddl Migliorabile? Assolutamente sì, ma qualcuno affronta problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autonomia differenziata "è prevista dalla Costituzione. Alcuni che criticano dimostrano di non aver letto quel terzo comma e il testo del ddl. Migliorabile? Assolutamente sì, però qualcuno per la prima volta si è preso la briga di affrontare questo problema quelli che criticano dimostrano di non aver letto né la Carta né la nostra proposta". A dirlo è il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, intervenendo nel Consiglio regionale lombardo, in corso oggi a Palazzo Pirelli. Il Ministro ha precisato di non essersela sentita "di affrontare una strada senza aver definito un percorso, i livelli essenziali, come avvenisse il finanziamento di queste funzioni e ho preso la strada della legge dia attuazione, la strada più cauta". Inoltre, ha evidenziato che dal momento in cui ha iniziato a scrivere la legge, le accuse nei suoi confronti si sono moltiplicate, alludendo all'obiettivo di "spaccare il Paese". Per Calderoli "queste fratture esistano anche tra il centro e le periferie, le aree montane e quelle marginali o le isole, non è solo una questione di Nord e Sud". "Se c'è qualcosa che non funziona non è colpa dell'autonomia differenziata che oggi non c'è, anzi potrebbe essere lo strumento per superare quei divari. Dicono che vorrei sottrarre le risorse alle Regioni meno sviluppate, nel testo c'è scritto il contrario: nessuno riceverà di più e tutti i livelli essenziali devono essere garantiti su tutto il territorio" ha spiegato Calderoli. (Rem)