Roma: Sce, da questione sociale a rilancio città, le proposte di Sinistra civica ecologista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Dare vita a un patto sociale cittadino per aprire una nuova fase di protagonismo politico e un cambio di marcia nell'attività dell'amministrazione capitolina. È questo l'obiettivo dell'incontro di oggi "Ambizione Roma. Dalla questione sociale al rilancio della città" promosso da Sinistra civica ecologista. È quanto si legge in una nota di Sinistra civica ecologista Roma. Vogliamo continuare e approfondire - prosegue la nota - il corso aperto da importanti iniziative strategiche di Roma Capitale: il Piano Casa, la Direttiva 1/2022 del sindaco Gualtieri sulle residenze, i diritti delle famiglie omogenitoriali, i regolamenti sui Beni Comuni e sul Patrimonio, la cittadinanza per i neo diciottenni, l'internalizzazione della Multiservizi, il nuovo piano assunzionale 2023-2025. L'ambizione che ci muove è di realizzare una politica cittadina in grado di rispondere alle disuguaglianze sociali, alla transizione ecologica, ai diritti civili e alle politiche di genere nella direzione del decentramento e della città policentrica. Per questo è indispensabile promuovere il protagonismo attivo della cittadinanza, che dobbiamo chiamare a un grande processo di mobilitazione per la trasformazione di Roma. È questa la sfida per un nuovo patto sociale cittadino che lanciamo alla Politica, alle Istituzioni, alla Giunta, al Sindaco, che parteciperà all'incontro, in vista di scadenze importanti per la nostra città come l'utilizzo dei fondi Pnrr, il Giubileo, l'Expo. Insieme - conclude la nota - possiamo lanciare una vertenza con il Governo e la Regione per un intervento straordinario su Roma, un New Deal romano.(Com)