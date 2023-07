Egitto: numero voli aerei in aumento del 29 per cento in primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di voli aerei in Egitto è aumentato del 29 per cento durante la prima metà del 2023, con un totale di 191 mila voli, rispetto ai 148 mila voli nello stesso periodo del 2022. Lo ha reso noto il ministro dell'Aviazione civile, Mohamed Abbas Helmy, citato dal quotidiano “Shorouk”, spiegando che il numero di passeggeri nei primi sei mesi di quest'anno è aumentato del 43,5 per cento, con un totale di 23,2 milioni di passeggeri, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con 16,15 milioni di passeggeri. Il ministro ha sottolineato che il piano di sviluppo e modernizzazione degli aeroporti egiziani nell'ultimo periodo e l'aggiunta di nuovi scali aerei hanno contribuito notevolmente ad attrarre molte compagnie aeree internazionali, soprattutto alla luce dell’andamento crescente del settore turistico.(Cae)