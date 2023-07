Ungheria: Rosatom, aziende occidentali continuano a partecipare a costruzione centrale Paks-2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende occidentali continuano a partecipare alla costruzione della centrale nucleare Paks-2, in Ungheria, dati i contratti in vigore, poiché la società nucleare statale russa Rosatom non è soggetta a sanzioni. Lo ha detto un rappresentante di Rosatom all'agenzia di stampa "Ria Novosti". In particolare, la General Electric company statunitense fornisce apparecchiature per turbine e generatori. La francese Framatome e la tedesca Siemens forniscono le principali apparecchiature per i sistemi di controllo automatizzato dei processi. "Appaltatori ungheresi, tedeschi e molti altri stanno effettuando lavori di costruzione sul sito", ha spiegato Rosatom. Inoltre, l'azienda russa ha confermato che il consorzio franco-tedesco Framatome-Siemens continuerà a partecipare alla costruzione di nuovi reattori dello stabilimento in Ungheria nonostante le autorità tedesche non concedano a Siemens l'autorizzazione a fornire attrezzature. (Rum)