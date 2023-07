Spagna: ambientalisti occupano la pista dell'aeroporto di Madrid per protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due attiviste del gruppo ambientalista Futuro Vegetal sono entrate nelle prime ore del mattino in una delle pista dell'aeroporto Adolfo Suarez-Madrid Barajas per denunciare che nessun partito ha presentato misure adeguate contro la crisi climatica alle elezioni generali di domenica. Come ha riferito l'agenzia di stampa "Europa Press", le due attiviste hanno aggirato i controlli di sicurezza dell'aeroporto portando uno striscione con lo slogan "I popoli uniti lavorano senza un partito". Secondo quanto indicato sul profilo Twitter del gruppo, con questa azione Futuro Vegetal intende lanciare un appello alla popolazione "affinché, indipendentemente dall'esito delle elezioni del 23 luglio, si organizzi per affrontare le peggiori conseguenze della crisi climatica". Fonti della Guardia civil hanno riferito a "Europa Press" che le due attiviste non sono ancora state arrestate e rimangono sulla pista, bloccate sull'asfalto. La Guardia civil sta indagando sull'incidente e ha aperto un procedimento per danni in tribunale, hanno detto le fonti. (Spm)