Regno Unito: Sunak, le prossime elezioni generali non sono "una questione già chiusa"

- La vittoria del Partito conservatore britannico nel seggio elettorale di Uxbridge dimostra che le elezioni generali non sono "una questione già chiusa". Parlando da un locale nel seggio nell'area occidentale di Londra he, sino alle sue dimissioni, era dell'ex premier Boris Johnson, Sunak ha affermato: "Westminster ha agito come se le prossime elezioni fossero già decise. Il Partito laborista ha agito allo stesso modo. Ma gli abitanti di Uxbridge hanno appena dimostrato a tutti che non è così". Concludendo il suo discorso, il primo ministro ha promesso di "raddoppiare gli sforzi" e portare avanti il piano prefissato dal governo e "garantire dei risultati per le persone". (Rel)