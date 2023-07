Zaki: Maiorino (M5s), liberazione grazie a lavoro diplomazia iniziato molto tempo fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi eravamo in Senato quando siamo stati raggiunti dalla notizia della grazia, della liberazione di Zaki. Devo dire che la maggioranza in quella circostanza si è comportata in maniera corretta riconoscendo che questo è il frutto di un lavoro, certo non degli ultimi dieci giorni, della nostra diplomazia iniziato molto tempo fa con la diplomazia egiziana e che ha dato questo frutto". Queste le parole della senatrice Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle, ad Agorà Estate Rai Tre, condotto da Lorenzo Lo Basso, su Patrick Zaki.(Rin)