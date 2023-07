Tunisia: registrato un picco storico nel consumo di energia elettrica con 4.825 megawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo nazionale di energia elettrica in Tunisia ha registrato un nuovo record storico, stimato in 4.825 megawatt alle ore 12:48 della giornata di ieri. Lo ha reso noto direttore della Cooperazione e della comunicazione della Società tunisina per l'elettricità e il gas (Steg), Mounir al Ghabri all'agenzia di stampa ufficiale "Tap", spiegando che l'ondata di caldo senza precedenti che sta vivendo la Tunisia ha causato un aumento della domanda di consumo di elettricità a causa dell'uso eccessivo dei condizionatori. Al Ghabri ha aggiunto che l'eccezionale ondata di caldo provoca interruzioni locali e circostanziali nella fornitura di energia elettrica ad alcuni clienti, a causa del danneggiamento di alcune linee elettriche e trasformatori.(Tut)