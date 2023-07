Imprese: Banca Progetto, siglato accordo con la fintech Papernest per supporto delle Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Progetto, la banca digitale guidata dall'Amministratore Delegato Paolo Fiorentino comunica in una nota d aver siglato un altro accordo con una società giovane e in crescita, Papernest, fintech europea presente anche in Italia che fornisce consulenza alle aziende clienti delle banche per facilitare la gestione di tutta una serie di spese che esulano dal loro core business. Da oggi grazie all'accordo, le aziende clienti di Banca Progetto potranno avere, attraverso Papernest, un servizio di consulenza gratuito per ottimizzare la gestione delle spese ricorrenti come, ad esempio, i contratti di luce, gas e internet e tanto altro risparmiando migliaia di euro all'anno. Papernest affianca ad ogni cliente un consulente dedicato che analizza i costi e i consumi, propone opportunità di risparmio e assiste nelle procedure di cambio fornitore.(Com)