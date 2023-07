Russia: vicepremier Novak, valutiamo introduzione quote per export di prodotti petroliferi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia potrebbe introdurre quote per l'esportazione di prodotti petroliferi a causa dell'aumento dei prezzi della benzina. E' quanto ha detto nel corso di una conferenza stampa il vice primo ministro russo, Aleksandr Novak. "In linea di principio, si sta prendendo in considerazione (l'introduzione di quote). Ma ci sono anche altre proposte. Dobbiamo valutare tutti i pro e i contro", ha detto Novak ai giornalisti. Il funzionario ha aggiunto la situazione con i prezzi della benzina si stabilizzerà dopo il completamento dei lavori di manutenzione in diverse raffinerie. (Rum)