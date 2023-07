Maltempo: Richetti (Az-Iv), da governo per E-R ritardi e no risorse, serve prospettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo governo continua a non capire la gravità di quanto accaduto in Romagna, altrimenti non si spiega l'assoluta superficialità con cui sta gestendo l'emergenza. Hanno impiegato settimane a nominare un commissario e ce lo avevano in casa, promettono due miliardi e mezzo ma in tre anni per la ripartenza, Figliuolo non ha fondi da destinare ai risarcimenti per famiglie e imprese e ieri in commissione Ambiente mentre si discuteva il decreto Alluvioni oramai pronto all'esame della Camera, hanno bocciato emendamenti di buonsenso delle opposizioni, quasi semplicemente per dispetto. Capiscano alla svelta che i cittadini dell'Emilia-Romagna non possono essere ostaggio di nessun confronto politico: meritano invece di essere sostenuti con risorse certe e prospettive concrete". Lo ha detto Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera dei deputati, oggi in visita in alcuni comuni della Romagna. (Rin)