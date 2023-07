Cina: "Financial Times", importati volumi record di petrolio russo primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha importato volumi record di petrolio russo nel primo semestre del 2023, sfruttando il costo basso del greggio russo per creare delle scorte ed esportare prodotti raffinati. Secondo i calcoli del quotidiano "Financial Times", basati sui dati doganali, nel primo semestre del 2023, la Cina ha importato 11,4 milioni di barili al giorno di petrolio greggio, in aumento dell'11,7 per cento rispetto all'anno precedente e del 15,3 per cento rispetto ai livelli pre Covid. Questo ha superato i 1,88 milioni di barili al giorno provenienti dall'Arabia Saudita, rendendo così la Russia il principale fornitore di petrolio greggio alla Cina nel periodo in esame. L'aumento delle importazioni di petrolio a livelli record avviene in un contesto di ripresa incerta della Cina, ma dimostra come le sanzioni contro la Russia stiano rimodellando i mercati petroliferi globali, consentendo a Pechino di ottenere un doppio vantaggio: petrolio a basso costo e l'opportunità di aumentare le esportazioni. (segue) (Rel)