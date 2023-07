Cina: "Financial Times", importati volumi record di petrolio russo primo semestre 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, come riferisce il quotidiano "Financial Times", gli analisti differiscono sulla logica alla base dell'accumulo di scorte, suggerendo che un altro possibile motivo potrebbe essere il rischio geopolitico. Le sanzioni contro la Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina hanno evidenziato la questione della sicurezza energetica per i responsabili politici cinesi. "La Cina potrebbe star preparando un qualche sviluppo a livello geopolitico, come una crisi a Taiwan", ha detto Mukesh Sahdev, responsabile del trading di petrolio presso il gruppo di ricerca Rystad Energy. "Stanno importando per il futuro (...) e in previsione di qualche potenziale incentivo", ha detto Sahdev. (Rel)