Ambiente: De Gregorio (Azione), su caduta pini Gualtieri pianifichi task force

- Su quanto sta accadendo ai pini di Roma "il sindaco lasci perdere i numeri e si metta, piuttosto, all'opera per pianificare immediatamente una task force che tuteli cittadini e verde". Lo dichiara la capogruppo di Azione in Campidoglio, Flavia De Gregorio. In una nota, De Gregorio spiega: "La dichiarazione rilasciata ieri dal sindaco alla Festa dell'Unità a proposito di quanto sta accadendo ai pini di Roma lascia senza parole. Piuttosto che ammettere che nella nostra città c'è un serio problema di manutenzione e che è impensabile credere di poter gestire 350mila alberi con poco più di un'ottantina tra impiegati e addetti, Gualtieri chiama in causa la statistica e prova a giustificare un'emergenza che è ormai sotto gli occhi di tutti. Il sindaco lasci perdere i numeri e si metta, piuttosto, all'opera per pianificare immediatamente una task force che tuteli cittadini e verde. I nostri alberi - aggiunge - hanno bisogno di essere curati prima che sia troppo tardi, per questo occorre conoscere subito il loro stato di salute e programmare le attività indispensabili a garantirla. Per gli esemplari abbattuti, poi, va pensato un piano di ripiantumazione. Ma, a quanto pare, il Campidoglio latita anche su questo", conclude De Gregorio.(Com)