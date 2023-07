Imprese: Safran punta all'acquiszione di alcune attività di Collins Aerospace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Safran, attivo nel settore dello spazio, della difesa e della sicurezza, ha annunciato la presentazione di un'offerta per acquisire le attività di azionamento e di comando di volo dello statunitense Collins Aerospace. L'operazione ha un valore di 1,8 miliardi di dollari. L'acquisizione "ci permetterebbe di proporre un'offerta completa ai nostri clienti e ci metterebbe in eccellente posizione sulla prossima generazione di piattaforme in un contesto di elettrificazione crescente delle funzioni", ha detto in un comunicato il direttore generale di Safran, Olivier Andreis. L'attività nel 2024 dovrebbe generare ricavi per 1,5 miliardi di dollari.(Frp)