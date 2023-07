Vietnam-Usa: Yellen incontra ministro Finanze e premier, focus su catene approvvigionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha incontrato il ministro delle Finanze del Vietnam, Ho Duc Phuc, oggi a Hanoi, dove si trova in visita di lavoro in occasione del decimo anniversario dell’istituzione del partenariato bilaterale onnicomprensivo. La rappresentante di Washington ha ribadito la considerazione per il Paese del Sud-est asiatico, “partner chiave nell'Indo-Pacifico”, e la priorità attribuita all’ulteriore rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali, in particolare dei legami commerciali e di investimento. Lo riferisce il dipartimento del Tesoro Usa. Yellen ha sottolineato il dinamismo economico del Vietnam e la crescita degli scambi commerciali tra i due Paesi, che contribuisce anche alla diversificazione delle catene di approvvigionamento. Gli Stati Uniti intendono incoraggiare i progressi attraverso iniziative come la Cornice economica per l’Indo-Pacifico (Ipef) e la Partnership per le infrastrutture e gli investimenti globali (Pgii) del G7. Yellen si è detta orgogliosa anche del lavoro congiunto nella lotta al cambiamento climatico e fiduciosa della collaborazione tra il Gruppo dei partner internazionali (Ipg) e il Vietnam nell’ambito della Partnership per una transizione energetica giusta (Jetp) annunciata a dicembre. (segue) (Fim)