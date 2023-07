Vietnam-Usa: Yellen incontra ministro Finanze e premier, focus su catene approvvigionamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yellen è stata ricevuta ieri anche dal primo ministro Pham Minh Chinh. Stando a quanto riferito dal portale del governo vietnamita, le parti hanno espresso soddisfazione per i progressi nei legami bilaterali, in particolare nel commercio, con scambi che hanno superato 123 miliardi di dollari lo scorso anno, rendendo gli Usa il secondo partner commerciale del Vietnam. Il premier si è soffermato sulla collaborazione tra la Banca statale del Vietnam (Sbv), la banca centrale, e il dipartimento del Tesoro statunitense, auspicando il mantenimento di un fitto dialogo per gestire le questioni legate all’evoluzione della situazione globale. Yellen ha sottolineato il ruolo chiave del Vietnam come partner nella strategia Usa per l’Indo-Pacifico. Washington si aspetta di cooperare con Hanoi nella produzione di semiconduttori e nella diversificazione della catena di approvvigionamento ed è pronta a sostenere il Paese nel percorso di riforme economiche e nella transizione energetica. La segretaria al Tesoro è stata ricevuta anche da Tran Tuan Anh, membro dell’ufficio politico e presidente della commissione economica del comitato centrale del Partito comunista. (Fim)