Repubblica Ceca: sondaggio, partito Ano in testa con il 35,5 per cento

- Il partito Ano dell’ex premier ceco Andrej Babis è in testa a giugno con il 35,5 per cento (+1 per cento rispetto a maggio). E’ quanto emerge da un sondaggio dell’agenzia Median, ripreso dall’agenzia di stampa “Ctk”. Le forze politiche che formano la maggioranza totalizzano consensi pari al 37,5 per cento (41 per cento a maggio). Il Partito democratico civico (Ods) del premier Petr Fiala si colloca al 14 per cento (-1 per cento), seguito dal Partito pirata – anch’esso forza di governo – all’11 per cento (+0,5 per cento). La formazione populista Libertà e democrazia diretta (Spd) è quarta con il 10 per cento (+1,5 per cento). (Vap)