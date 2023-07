Fisco: Sasso (Lega) a Conte, si chiarisca con la compagna che chiede rottamazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre Salvini chiede la pace fiscale per le cartelle esattoriali sotto i 30 mila euro, a vantaggio sia dello Stato che dei contribuenti, Conte lo attacca con violenza. Forse il leader pentastellato dovrebbe farsi due chiacchere con la compagna, la quale sembrerebbe concordare con la Lega. Infatti Olivia Paladino non pare si sia fatta problemi con il gruppo di sua proprietà nel chiedere e ricorrere alla rottamazione. La coerenza non è certo di casa tra i 5 stelle". Lo dichiara il deputato della Lega Rossano Sasso.(Rin)