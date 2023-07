Spagna: Sanchez, non ci sarà la reintroduzione dei pedaggi autostradali nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo, Pedro Sanchez, ha ribadito che la Spagna non introdurrà nuovi pedaggi autostradali nel 2024 e ha assicurato che questa possibilità è stata eliminata dall'addendum che si sta negoziando con la Commissione europea per ricevere le prossime tranche dei fondi del Pnrr. Sanchez lo ha detto in un'intervista a "Tve", pur ammettendo che questa misura era inclusa nel Piano. A questo proposito, il premier ha spiegato che se vincerà le elezioni generali, il progetto di legge sulla mobilità sostenibile che sarà presentato al Parlamento spagnolo nella prossima legislatura non prevede il pagamento dei pedaggi autostradali. Sanchez ha lamentato "l'ipocrisia che la destra politica e mediatica" sta dimostrando in questa materia perché l'ex presidente del Partito popolare (Pp), Mariano Rajoy, non aveva eliminato i pedaggi ma al contrario li aveva "prolungati". Ieri, tuttavia, la portavoce economica della Commissione, Veerle Nuyts, ha dichiarato in una conferenza stampa che il Pnrr spagnolo approvato da Bruxelles "include l'impegno" del governo ad adottare una legge sulla mobilità sostenibile e sul finanziamento dei trasporti e a introdurre un meccanismo di tariffazione stradale a partire dal 2024. (Spm)