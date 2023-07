Professioni: all'Arenile di Bagnoli il "Summer Party 2023" dei commercialisti partenopei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I commercialisti puntano sulla nuova legge delega fiscale. Non è possibile continuare a lavorare con norme frammentarie che costringono professionisti e contribuenti a un lavoro immane. Il nostro auspicio è che con l'approvazione da parte del Parlamento di questo provvedimento l'intera materia venga normata attraverso testi unici a partire già dal 2024". Lo ha detto Eraldo Turi (presidente dell'ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili), nel corso del Summer Party 2023, che si è svolto all'Arenile di Bagnoli e animato da oltre duemila partecipanti tra commercialisti e ospiti. Secondo Vincenzo Moretta (presidente della Fondazione dei commercialisti partenopei), "l'obiettivo futuro è quello di offrire sempre maggiori servizi ai professionisti fornendo tutti gli strumenti utili per gestire i rapporti con i contribuenti e l'Agenzia delle Entrate. Abbiamo realizzato "Summer Party 2023" per dare un segnale chiaro della nostra forza e compattezza come categoria professionale". La voce dei giovani commercialisti è stata portata da Matteo De Lise (numero uno nazionale dell'Ugdcec): "La delega fiscale entrerà nel vivo subito dopo la pausa estiva e noi ci aspettiamo di essere protagonisti di questa grande rivoluzione auspicando di mantenere un dialogo stretto con la politica come sta accadendo anche in questa fase". (segue) (Ren)