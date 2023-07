Professioni: all'Arenile di Bagnoli il "Summer Party 2023" dei commercialisti partenopei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli incassi del "Summer Party 2023" sono stati devoluti in beneficenza come ha sottolineato Marilena Nasti (consigliere dell'Odcec Napoli): "Anche quest'anno i fondi raccolti saranno destinati a sostegno delle realtà che operano sul territorio per aiutare chi è in difficoltà". Salvatore Mirante (capo distretto della Campania di Banca Sella) ha rimarcato come "Sostenere imprese e professionisti è importante in una fase di grande innovazione come quella dell'ESG e proprio i commercialisti, che guidano i percorsi di cambiamento delle aziende, sono nostri partner strategici". La vicinanza dei professionisti economico-giuridici alle imprese è stata sottolineata anche da Giorgio Gallo (ceo di 'Costruisci e arreda'): "Il ruolo dei commercialisti è sempre più importante per noi imprenditori. Insieme si collabora, si concordano le strategie efficaci per realizzare progetti imprenditoriali sempre più innovativi e competitivi". (Ren)