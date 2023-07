Maltempo: Bersani, si doveva lasciare governance a E-R, non si è voluto per ragioni politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Post alluvione in Emilia-Romagna? La cosa è cominciata col piede sbagliato, lo dico conoscendo bene quei luoghi e quella gente. Si poteva semplicemente e immediatamente applicare lo stesso meccanismo che si fece col terremoto, che ha avuto un risultato straordinario. Cioè lasciare la governance sul territorio e usare quelle procedure lì che sono fatte di immediatezza, sono fatte di crediti garantiti dallo Stato che consentivano di mettere in moto immediatamente la reazione di quella gente, e non si è voluto far così per ragioni politiche". Lo ha detto Pier Luigi Bersani ad "Agorà Estate" su Rai3. (Rin)