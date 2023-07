Germania: sondaggio, 57 per cento elettori giudica Afd di estrema destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 57 per cento degli elettori tedeschi giudica Alternativa per la Germania (Afd), partito nazionalconservatore all'opposizione al Bundestag, una formazione di estrema destra. È quanto rileva l'istituto demoscopico YouGov in un sondaggio commissionato dall'agenzia di stampa “Dpa”.Per il 19 per cento degli intervistati, Afd è una formazione di centro-conservatrice, mentre il 9 per cento ritiene che sia di centro. Nel 2021, l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), ossia l'agenzia di intelligence interna tedesca, ha classificato il partito come sospetta organizzazione estremista di destra. (Geb)