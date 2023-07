Sardegna: Coldiretti, gran caldo mette in ginocchio colture, Regione dichiari stato calamità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma il grido d’allarme è anche sul fronte dei pomodori e altre ortive: “La situazione è pessima - sottolinea Tonio Mereu, produttore di Assemini di Campagna Amica Coldiretti - siamo abituati alle botte di calore che durano pochi giorni, come succede spesso in estate, ma con questi picchi che proseguono per settimane, tutto si deperisce a discapito di produzioni e qualità - spiega - a causa di questo abbiamo dovuto terminare la produzione quasi un mese prima rispetto al solito con un relativo calo del fatturato - conclude Mereu - il pomodoro è una delle colture più in sofferenza ma ne risentono tutte le colture, se pensiamo che il cetriolo è praticamente introvabile”. Problemi per le colure ma anche per il lavoro nei campi. “Stiamo riducendo drasticamente gli orari di lavoro, terminando non oltre le 11 della mattina - precisa ancora Maurizio Murru, agricoltore Coldiretti - così non si riescono a seguire come si dovrebbero le lavorazioni sui campi. Le colture precoci, prossime al taglio, sono perlopiù bruciate con una perdita molto forte di fatturato - sottolinea - ora stiamo piantando i carciofi per la prossima annata, ma il terreno è talmente caldo che siamo preoccupati per come potranno sopravvivere gli occhielli. Il rischio è che con l’acqua e il gran caldo del terreno la pianta alla fine possa seccare”. (Rsc)