Islam: l’Iran convoca l’ambasciatore di Svezia per protestare contro “insulto al Corano”

- La Repubblica islamica dell’Iran ha convocato l’ambasciatore di Svezia a Teheran, Mattias Lentz, in segno di protesta contro “l’insulto al Corano”, in riferimento all’autorizzazione concessa dalle autorità di Stoccolma al rogo di una copia del testo sacro dell’islam di fronte all’ambasciata dell’Iraq nella capitale del Paese scandinavo. Lo si apprende dall’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. “Condanniamo vivamente il reiterato insulto al sacro Corano e ai simboli sacri dell’Islam in Svezia e riteniamo il governo svedese pienamente responsabile delle conseguenze di azioni che offendono i sentimenti dei musulmani nel mondo”, ha dichiarato il portavoce del ministero egli Esteri iraniano, Nasser Kanaani. “Continuare a insultare i luoghi sacri dell’islam e diffondere odio in tal modo è considerato un perfetto esempio di violenza organizzata e un atto ostile contro i due miliardi di musulmani nel mondo, i credenti e i seguaci delle religioni”, ha aggiunto. Inoltre, secondo il sito di informazione “Iran Front Page”, il ministro degli Esteri della Repubblica islamica, Hossein Amirabdollahian, ha inviato una lettera al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni unite, Antonio Guterres, per protestare contro la continua offesa ai simboli sacri dell’islam”. “La Repubblica islamica dell'Iran condanna fermamente la decisione delle autorità svedesi di dare il permesso per l'atto provocatorio di profanare il Corano, il libro sacro dei musulmani di tutto il mondo, per la seconda volta nell’ultimo mese e ammonisce che la continuazione di tali atti sotto il pretesto della libertà di espressione costituisce un grave insulto a tutti i musulmani e provoca diverse comunità con l'obiettivo di promuovere l'islamofobia e l'estremismo”, ha dichiarato Kanaani. (Irt)