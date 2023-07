© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avevamo stimato che l’inflazione alla fine di quest’anno sarebbe stata tra il 5 e il 6 per cento, ora abbiamo rivisto le stime: potrebbe essere tra il 3 e il 4 per cento. Lo ha detto a Start su Sky Tg24 il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. "Ma non è merito delle politiche della Bce - ha evidenziato - la storia insegna che l’inflazione non si abbassa alzando i tassi”.(Rin)