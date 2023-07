Fisco: Bonomi, rendere strutturale taglio cuneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul taglio del cuneo fiscale "la vera sfida” sarà al momento della legge di Bilancio. Lo ha detto a Start su Sky Tg24 il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Secondo il presidente di Confindustria, infatti, bisogna vedere se la manovra "interverrà e renderà la misura strutturale, che per ora non lo è". In area Ocse, ha ricordato Bonomi, "l'Italia è il terzo Paese per le tasse su lavoro. Si pagano più tasse sul lavoro che sulle rendite finanziarie".(Rin)