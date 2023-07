Islam: il Libano condanna l’autorizzazione al rogo del Corano in Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano, “modello di coesistenza tra religioni e civiltà, condanna fermamente l'autorizzazione a profanare ancora una volta il Corano a Stoccolma, che rappresenta una reiterata violazione dei sentimenti e della dignità dei musulmani, nonché un insulto alle religioni". È quanto ha dichiarato il ministero degli Esteri del Libano, in un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa nazionale “Nna”. Il ministero ha quindi esortato "le autorità svedesi a prendere le misure adeguate per porre fine a tutto ciò che alimenta sentimenti di odio, islamofobia e razzismo in tutte le sue forme, oltre che all’istigazione alla violenza e alle offese alle religioni". Il ministero condanna anche "l'incendio della bandiera irachena durante la manifestazione a Stoccolma" e chiede che gli autori siano legalmente perseguiti. A tal proposito, il ministero ha elogiato "la posizione del governo iracheno contro questo attacco e la sua determinazione a chiederne conto ai responsabili". Il dicastero libanese accoglie inoltre "ogni sforzo internazionale volto a promulgare una normativa che vieti l’insulto ai simboli religiosi e alle figure sacre", si legge nella nota. (Lib)