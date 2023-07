© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di natalità in Germania nel 2022 è diminuito dell'8 per cento a 1,46 figli per donna, il minimo dal 2013. Le nascite sono state 738.819, in calo del 7 per cento su base annua. È quanto comunica l'Ufficio federale di statistica (Stba), ricordando che nel 2021 il dato aveva raggiunto il livello più elevato dal 1997 con 795.492 neonati, pari a 1,58 figli per donna. (Geb)