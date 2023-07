Governo: Borghi (Az-Iv), mozione sfiducia Santanchè è assist di Conte a Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che presentare una mozione di sfiducia contro la ministra Santanchè sia un grave errore. Non sarebbe la prima volta che Giuseppe Conte fa un assist a Giorgia Meloni". Lo ha detto il neo presidente del gruppo Azione-Italia viva al Senato Enrico Borghi, in una intervista a "Il Foglio". "All'interno della maggioranza sembrano emergere delle crepe significative. Quindi votare adesso la sfiducia alla ministra del turismo avrebbe l'effetto paradossale di ricompattarli", ha spiegato Borghi, che ha aggiunto: "Non voteremo la mozione. Ho già convocato una riunione del Gruppo per martedì, sono convinto che troveremo un'opinione condivisa, siamo tutti in sintonia". (Rin)