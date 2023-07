Sardegna: a Sassari partono i nuovi interventi di manutenzione stradale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri due interventi, da avviare a ottobre, sono relativi alle borgate di La Corte, Tottubella e Campanedda, dove sono previste rispettivamente le bitumature della S.C. La Corte Bachileddu, via Rumanedda e via Bosa. L'ultimo intervento interesserà il quartiere di Li Punti, parte di sant’Orsola, via Pirandello e altre viabilità comunali in relazione all'ottenimento di un cofinanziamento regionale. Sempre in previsione dell'inizio del nuovo anno scolastico, in corrispondenza degli istituti, saranno inoltre attuati una serie di interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale. Complessivamente, si tratta di lavori per oltre 6 milioni di euro che interesseranno in una settantina di vie, per un totale di circa 200mila metri quadri. Interventi che vanno a sommarsi ai precedenti già eseguiti nel corso di questa Amministrazione, per oltre 8 milioni di euro, il tutto senza ricorso a forme di indebitamento per i cittadini, contrariamente a quanto fatto in passato con la contrazione di mutui. L'esecuzione dei lavori è affidata a ditte specializzate nel settore stradale. Si tratta di due raggruppamenti di imprese aventi capogruppo rispettivamente l'impresa geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l. di Porto Torres e l'impresa S.P.E.A. Scalpellini Posatori E Affini di Roma. Tutti gli interventi saranno preceduti da comunicati di dettaglio per informare la cittadinanza di eventuali modifiche alla viabilità (Rsc)