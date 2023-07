Gli appuntamenti di oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Con il reading La spedizione dei Mille, si chiude il cartellone degli eventi estivi del Mausoleo Ossario Garibaldino al Gianicolo, promossi da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Un'occasione, tra letture, musiche e canzoni dell'epoca, di rivivere l'epopea di Garibaldi e i suoi 1098 volontari, che il 5 maggio 1860 salparono da Quarto per sbarcare a Marsala e raccogliere tutti gli insorti in un unico esercito. Mausoleo Ossario Garibaldino al Gianicolo Via Garibaldi 29E - Roma (Ore 17:30).- Intitolazione di una strada all'ex Sindaco di Roma. Partecipa con il Presidente di Ali, Luca Abbruzzetti, e una delegazione di amministratori. Presso via dei Fenili a Roma (Ore 18)- Fiaccolata di memoria e impegno nel trentesimo anniversario degli attentati mafiosi alle chiese di San Giovanni in Laterano e San Giorgio in Velabro, nella notte tra il 27 e il 28 luglio del 1993 promossa da Libera, Roma Capitale e Diocesi di Roma e in collaborazione con l'associazionismo, sindacati, studenti e le forze sociali e istituzionali. Partenza da San Giovanni in Laterano e arrivo a piazza San Giorgio al Velabro a Roma (Ore 00:04) (Rer)