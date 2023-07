Regno Uniti: Partito conservatore perde due seggi su tre alle elezioni suppletive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito conservatore ha perso due dei tre seggi per cui si è votato nelle elezioni suppletive tenutesi ieri in Inghilterra. La versa sorpresa è stata la vittoria nel collegio elettorale di Uxbridge & South Ruislip, rimasto libero in seguito alle dimissioni dell'ex premier Boris Johnson. I risultati, che sono stati annunciati alle prime ore di questa mattina assegnano al Partito laborista un risultato storico nel seggio di Selby e Ainsty, dove la formazione politica si è affermata con una maggioranza di 20.137 voti. I liberaldemocratici hanno preso controllo di Somerton e Frome, vincendo con uno scarto di 11.008 voti. Il collegio elettorale di Uxbridge e South Ruislip è invece rimasto in mano ai conservatori, che hanno vinto con meno di 500 voti di differenza. Il partito al governo ha subito ancora due schiaccianti sconfitte, evidenziando i gravi problemi che il primo ministro britannico Rishi Sunak dovrà affrontare in vista delle elezioni nazionali del prossimo anno. (Rel)